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Единый день голосования - 2019

Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии после обработки первых протоколов

На втором месте кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы региона с 85,95% голосов после обработки 0,15% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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На втором месте кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин (6,19%), третье место у Ивана Сухарева (ЛДПР) (2,14%), на четвертом месте представитель партии "Яблоко" Зульфия Гайсина (1,26%). Пятое место у Рафиса Кадырова ("Патриоты России") (1,04%), на шестом месте Юрий Игнатьев (0,90%), на седьмом - Владимир Барабаш ("Гражданская сила") (0,68%). Замыкает список Владимир Кобзев ("Партия пенсионеров") (0,65%).

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Башкирии Радия Хабирова 11 октября 2018 года, после отставки руководителя республики Рустэма Хамитова.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияХабиров, Радий ФаритовичЕдиный день голосования - 2019
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