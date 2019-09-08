Итоговая явка на онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму составила 92,3%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка на электронном голосовании за кандидатов в депутаты Мосгордумы составила 92,3%. Об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Явка электронного голосования на онлайн-выборах составила 92,3%, то есть порядка 10,4 тыс. избирателей получили электронные бюллетени. Из них 87,4% проголосовали", - сказал он.

Эксперимент по онлайн-выборам состоялся в трех избирательных округах столицы. Голосование на онлайн-выборах завершилось 8 сентября в 20:15. Ключ шифрования, с помощью которого будут подведены итоги электронного голосования, был разделен на семь частей, которые хранились отдельно до окончания голосования. В 20:30 ключ был собран, после чего дан старт подведению результатов выборов.

Ранее Костырко сообщил ТАСС о технических перерывах в работе системы. Первый из них продлился один час, он был вызван сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. Затем голосование было приостановлено из-за повторного сбоя оборудования. За время технического перерыва голосование было перенесено на резервную технику. При этом голоса избирателей не были потеряны. Около 12:45 систему перезапустили. Всех подавших заявки избирателей оповестили о сбое и возобновлении голосования посредством звонков, push-уведомлений и СМС.

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования, а через неделю президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек.

Явка на выборах в Мосгордуму в больницах и СИЗО

Около 91% избирателей, которые не могли лично присутствовать на избирательных участках на выборах в Мосгордуму, по данным на 18:00, проголосовали в местах временного пребывания: больницах, следственных изоляторах, учреждениях социальной защиты. Об этом в воскресенье сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Мы запросили явку на 18:00, она составила 90,79%. Это все участки временного пребывания", - сказал Горбунов.

Выборы в столичный парламент в единый день голосования 8 сентября проходили в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Всего в Москве порядка 7,3 млн избирателей. К выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего окружными избиркомами было зарегистрировано 233 кандидата. Было отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Затем девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда, либо самостоятельно сняв свою кандидатуру. К Единому дню голосования зарегистрировано 225 кандидатов, в том числе 58 самовыдвиженцев. Остальные кандидаты - представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.