Врио губернатора Севастополя планирует участвовать в выборах главы города в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев намерен побороться за пост главы города на выборах, которые пройдут в следующем году. Об этом он в воскресенье написал на своей странице в Instagram.

"Я приехал в Севастополь не как "временщик". Я буду работать этот год. Своей работой постараюсь завоевывать доверие севастопольцев. И, конечно же, по итогам года работы логично будет выставить свою кандидатуру на пост губернатора Севастополя", - написал Развожаев.

Он отметил, что для него "важно довести начатые дела до конкретного результата".

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона был назначен Михаил Развожаев, который ранее занимал должность руководителя исполкома ОНФ. 12 июля Развожаев был официально представлен в Севастополе.