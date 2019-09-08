Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки первых протоколов

ЭЛИСТА, 8 сентября. /ТАСС/. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики после обработки 0,42% протоколов, следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии.

Хасиков набирает 88,84% голосов, депутат Народного хурала республики Наталья Манжикова от "Справедливой России" - 5,91%, руководитель регионального отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев - 1,31% голосов, руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок - 0,88%.

Явка на выборах главы республики на 18:00 составила 47,98% (в 2014 году на это же время она составляла 51,93%). Серьезных нарушений в течение дня зафиксировано не было.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.