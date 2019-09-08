Зюганов рассчитывает, что КПРФ укрепит свои позиции во "всех парламентах"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассчитывает на то, что партия обеспечила свое присутствие и укрепила позиции во всех парламентах, депутатов которых выбирали в воскресенье.

"Сейчас подводим итоги, на мой взгляд, мы теперь будем везде иметь свои фракции во всех парламентах страны, и одновременно серьезно прибавим на выборах по одномандатным округам, включая и обе столицы - Москву и Питер <...> Сейчас идет подсчет голосов, но у нас здесь хорошие перспективы", - сказал он журналистам в воскресенье.

Политик выразил надежду на то, что партия укрепит свои позиции и в Центральной России, и в ряде республик. "И очень надеюсь, что нас поддержат крымчане, для нас это принципиально важно", - добавил Зюганов.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).