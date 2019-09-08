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Единый день голосования - 2019
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Медведев заявил, что "Единая Россия" остается ведущей политической силой

Премьер-министр отметил, что "граждане страны оказали поддержку кандидатам от партии на различные должности и тем, кому партия помогала, за кого выступала"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев доволен тем, что по предварительным результатам нынешнего единого дня голосования партия сохраняет лидирующие позиции.

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Подведение итогов единого дня голосования. Онлайн

"Окончательные итоги только-только формируются, уже закрыты все избирательные участки, начался окончательный подсчет голосов, но имея в виду ту информацию, которая поступает с Дальнего Востока, из Сибири, а также открытые данные по экзитполам, можно сказать, что партия "Единая Россия" сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой в нашей стране", - заявил Медведев во время видеоконференции с представителями региональных отделений партии.

Он отметил, что "граждане страны оказали поддержку кандидатам от партии на различные должности и тем, кому партия помогала, за кого выступала".

Председатель партии поблагодарил всех россиян за то, что они пришли на избирательные участки. "Голосование сегодня на всех уровнях проводилось во всех субъектах Федерации - в 85 российских территориях, при этом в общей сложности в избирательном процессе находятся 47 тысяч различных выборных мест", - напомнил Медведев. По его мнению, "это показывает роль, значение единого дня голосования".

"Большое спасибо гражданам нашей страны, избирателям, которые сегодня, в выходной день, в хорошую погоду во многих субъектах Федерации пришли и отдали свои голоса за различных кандидатов на различные должности", - сказал глава кабинета министров. Он также искренне поблагодарил "всех, кто голосовал за представителей "Единой России", тех, кто голосовал за кандидатов от "Единой России", и за тех, кто был поддержан "Единой Россией". "Мы очень ценим то, что вы сохраняете поддержку нашей партии, это является залогом того, чтобы нам в дальнейшем принимать правильные решения", - обратился Медведев к россиянам.

Лидерство в Крыму

Председатель "Единой России" считает особенно важной поддержку партии жителями Крыма.

"Мы все, конечно, очень пристально и очень внимательно наблюдаем за результатами [единого дня голосования] в Республике Крым, поскольку это особая для нашей страны территория, территория, недавно вернувшаяся в родную страну, поэтому такая поддержка "Единой России", курса, который проводит исполнительная власть, парламент, является очень важной для того, чтобы мы понимали, что развитие республики идет в верном направлении", - сказал Медведев.

Он отметил, что оценку проводимого курса "дают только граждане, которые приходят на избирательные участки и голосуют".

"Надеюсь, что все будет благополучно, и, конечно, рассчитываю на то, что мы в дальнейшем продолжим самое тесное сотрудничество", - обратился председатель партии к представителям "Единой России" в Крыму.

Он поблагодарил "всех крымчан, всех, кто сегодня принял участие в едином дне голосования".

Партия омолаживается

Медведев отметил важность процесса омоложения партии "Единая Россия".

"В ходе праймериз, которые мы не так давно проводили, и потом в ходе различных кампаний очевидно, что общий состав наших представителей [от "Единой России"] стал гораздо моложе: большое количество молодых людей участвовали в избирательном процессе", - сказал он.

"Кто-то из них победил, кто-то, наверное, не победил, но в любом случае это хорошая политическая школа и это залог того, что партия будет обновляться", - уверен председатель "Единой России".

Единый день голосования 8 сентября стал одним из самых масштабных за последние годы. Выборами разного уровня были охвачены все 85 субъектов Российской Федерации, в 16 регионах прошли всенародные выборы их глав (еще в одном - Ингушетии - руководителя республики избирали депутаты Народного собрания), в 13 голосовали за депутатов региональных парламентов. Кроме того, прошли выборы глав трех административных центров субъектов РФ - Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ, депутатов представительных органов власти (городских дум и советов) 22 региональных столиц, а также довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях.

В общей сложности голосование проходило более чем на 48 тыс. избирательных участков, по его итогам должны быть замещены 47608 депутатских мандатов и выборных должностей.

Выборы в Иркутской области

Медведев считает, что хорошие результаты "Единой России" на выборах 8 сентября в Иркутской области связаны в том числе с вниманием к региону, проявленным властями страны в связи с летними паводками. 

"Результат, который выкристаллизовывается в Иркутске, несмотря на весьма конкурентное политическое поле и то, что руководство исполнительной властью осуществляет представитель другой партии, - тем не менее результат очень хороший. Очевидно, что он сложился в том числе и с учетом того внимания, которое в последнее время было оказано Иркутской области в связи с теми весьма сложными обстоятельствами, в которые область попала, имею в виду стихийное бедствие, того внимания, которое в конечном счете уделил и президент России Владимир Путин", - сказал Медведев во время видеоконференции с представителями региональных отделений партии.

Он отметил, что "такие вещи все равно западают в сердце людям, которые так или иначе приходят на избирательные участки".

Глава кабмина во время общения в режиме видеоконференции с иркутским отделением обратил внимание на сленговое выражение, которое использовал представитель партии, отчитываясь о результатах единороссов в регионе, - тот назвал самовыдвиженцев "самодвигами".

"Самовыдвиженцы - это чтобы люди, которые нас смотрят и слышат, понимали ваш профессиональный жаргон, сленг", - сказал с улыбкой Медведев.

В завершение беседы он еще раз поздравил региональных коллег по партии с высокими результатами на выборах, добавив, что теперь они могут "отдохнуть, чтобы немного лексикон привести в соответствие с общепринятыми нормами".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЕдиный день голосования - 2019
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