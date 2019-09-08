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Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья после обработки 90,4% протоколов

Он набирает 89,73% голосов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов лидирует на выборах главы региона. После обработки 90,4% он набирает 89,73% голосов, следует из данных ЦИК.

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Осипов набирает 89,73% голосов, его поддержали 217,7 тыс. избирателей. Следом идет Елена Краузе от Партии пенсионеров с 3,27% голосов (почти 8 тыс. человек). Третье место занимает Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" с 2,51% - это 6 тыс. избирателей, четвертое - Яна Шпак от "Партии Роста", у нее 2% голосов - 5 тыс. человек.

По предварительным данным краевого избиркома, явка на выборах в Забайкалье превысила 30%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

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