Политолог: выборы губернаторов в России прошли спокойно и "по-швейцарски скучно"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования прошел в России спокойно и "по-швейцарски скучно", несмотря на скептические прогнозы экспертов и серьезную медийную атаку на российскую избирательную систему. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Несмотря на довольно скептические прогнозы некоторых экспертов, несмотря на определенные издержки и предпосылки непростых кампаний для власти в контексте недавно проведенных пенсионной реформы и других реформ, которые традиционно в мировой практике поднимают определенные протестные настроения и снижают поддержку властей, несмотря на все такие пессимистичные прогнозы и трудности и сложности, которые, безусловно, были уже сейчас, можно констатировать что единый день голосования прошел достаточно скучно, по-швейцарски скучно, штатно, обыденно", - сказал Мартынов.

По его мнению, выборы были организованы блестяще, "несмотря на непростые условия, несмотря на серьезную медийную атаку на российскую электоральную систему, несмотря на выступления несистемных провокаторов, которые пытались зацепиться за тему выборов, но у них это явно не получилось, несмотря на попытки дискредитации избирательного процесса в целом и отдельных кандидатов в частности".

"Та самая фестивальная демократия со всякими яркими дивертисментами на выборах, очевидно, мы ее все-таки пережили. И, наверное, в прошлом году были последние всплески подобной активности в некоторых регионах. Надо сказать, что были попытки и в этом году хулиганить. Например, у зюгановцев - на Сахалине, у ЛДПР - в Хабаровске. Но тем не менее явно эту повестку отторгает избиратель, не желает в ней участвовать в той или иной форме", - сказал собеседник агентства.

Мартынов отметил и то, что различные эксперты пророчили много вторых туров губернаторских выборов, но их прогнозам, судя по всему, не суждено сбыться. "Судя по тому, как все развивается, один-два региона находятся на грани. И то второй тур там под большим вопросом. Если он и будет, то, может быть, один, а пророчили чуть ли не 10", - сказал политолог, добавив, что, по его ощущениям, вторых туров не будет вовсе.

Он подчеркнул, что выборы прошли достойно, несмотря на непростые "стартовые условия для организаторов". "Все достойно, все в рамках закона, без критических нарушений даже там, где были попытки эти нарушения усугубить. Ничего не получилось. Избиратели просто перестали рефлексировать на подобные вещи. Им больше не нужна фестивальная демократия, нам нужна спокойная, ровная, методичная, скучная репродукция власти, как в Швейцарии", - заключил директор Института новейших государств.

О выборах

В воскресенье в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).