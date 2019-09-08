Эксперты: явка на выборах губернаторов в этом году не меньше, чем на предыдущих

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернаторов в этом году не уступает показателям предыдущих губернаторских выборов в соответствующих регионах, отмечают опрошенные ТАСС эксперты.

"В целом выборы прошли очень спокойно, ровно, штатно, в таких традиционных электоральных параметрах для того или иного региона. Я имею в виду явку. Некоторые пытались пророчить, что где-то явка будет аномально низкая, где-то аномально высокая. Мы видим, что везде так или иначе плюс-минус 1,5-2%, такая традиционная региональная явка, имеется в виду по отношению к выборам того же уровня в предыдущих электоральных циклах", - сказал ТАСС директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По его мнению, в России в настоящее время сложилась определенная традиция электоральной активности, никто ее не может ни снизить, ни увеличить.

Вместе с тем, по словам политолога, профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева, явка в регионах по сравнению с предыдущим губернаторским циклом стала выше в пределах 5-15%.

"Даже в тех территориях, где опасались низкой по сравнению с предыдущем циклом явки, например, Башкирия, которая традиционно давала очень высокую явку, показатели все равно не упали. Явка ниже у нас там, где одновременно с губернаторским выборами проходили выборы более мелкого уровня, это заксобрания, муниципальные выборы. Здесь как раз у нас большое количество скандалов, нарушений, потому что очень много кандидатов, большая конкурентная борьба, кто-то пошел во все тяжкие, отсюда возникает определенная грязь. Как реакция на эту грязь - неявка избирателей", - пояснил Матвейчев.

Политолог привел в пример Вологду, где проходили еще и муниципальные выборы, из-за этого, по его оценке, явка избирателей была ниже, чем по региону целом (менее 30% против 40-50% в целом по области).

Выборы

Всего в 85 регионах РФ в воскресенье проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).