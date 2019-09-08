У ЦИК пока нет данных об отмене результатов голосования ни на одном участке

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Центризбирком пока не располагает данными об отмене результатов голосования ни на одном избирательном участке. Об этом сообщила в воскресенье журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Пока, по имеющимся в ЦИК данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, в отличие от предыдущих выборов", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

По ее словам, "это говорит о том, что пока серьезных нарушений, которые ставили бы под сомнения волеизъявление избирателей, не зафиксировано". "Пока мы ничего не знаем о таких случаях", - уточнила Памфилова.

Средняя явка на выборах в единый день голосования, по информации на 18:00 мск, превысила прошлогодние показатели на 1,5 п. п. "Средняя явка по выборам, по данным на 18:00 мск, составила 33,75%, это на 1,5 п. п. выше чем в прошлом году", - отметила Памфилова.

Памфилова добавила, что подавляющее большинство зарегистрировавшихся заранее избирателей - 92,3% - приняли участие в электронном голосовании на выборах депутатов Московской городской думы.

"В электронном голосовании - дистанционно, это второй эксперимент, чисто московский -... приняли участие 92,3% от заявленных", - сказала она.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).