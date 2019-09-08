Кандидат от "Единой России" Николаев победил на выборах мэра Анадыря

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России", нынешний и. о. руководителя городского округа Анадырь Леонид Николаев победил на выборах главы округа после обработки 100% протоколов. Об этом говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).