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Единый день голосования - 2019

Кандидат от "Единой России" Николаев победил на выборах мэра Анадыря

Он набрал 49,21% голосов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России", нынешний и. о. руководителя городского округа Анадырь Леонид Николаев победил на выборах главы округа после обработки 100% протоколов. Об этом говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Николаев набирает 49,21% голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ, заместитель председателя комитета по законодательству и региональной политике Думы Чукотского автономного округа Владимир Гальцов, у него 26,6% голосов.

На третьем месте - самовыдвиженец Руслан Леонов с 8,47%. Четвертое место занимает самовыдвиженец Евгений Доржитаров (5,37%), пятое - самовыдвиженец Андрей Кульговец (3,65%).

Избрание главы Анадыря проходит по мажоритарной системе: кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов.

Теги
РоссияЧукотский автономный округЕдиный день голосования - 2019
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