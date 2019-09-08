Эксперты: обновление кадров поможет Калиматову в развитии Ингушетии

"Все зависит от того, как глава республики сформирует свою команду, которая будет решать сложнейшие задачи. Самые приоритетные задачи, которые стоят перед ним, - стремиться к экономической самодостаточности, решить вопрос сбалансированного бюджета, а также решить вопрос консолидации общества. Все эти задачи были поставлены во главу угла Махмуд-Али Калиматовым, когда он еще занимал должность врио главы региона", - сказала ТАСС депутат Народного собрания региона Марьям Амриева.

По словам председателя Общественной палаты Ингушетии Мовлат-Гирея Дзагиева, новоизбранному главе региона необходимо в первую очередь обеспечить население работой - понизить уровень безработицы, и заняться развитием инфраструктуры региона. Но без подбора грамотной команды сподвижников добиться этих целей будет довольно сложно.

"Я думаю, что тот аппарат правительства, что у нас был, очень громоздкий, необходимо его сокращение в значительной степени, кроме того, распределение хороших специалистов, особенно в сфере муниципального управления, потому что их знание и опыт сейчас оставляет желать лучшего. Если Махмуд-Али Калиматов подберет грамотную и толковую команду и будет тесно взаимодействовать с общественными объединениями и опираться на общественность, я думаю, с этими задачами он справится", - сказал ТАСС Дзагиев.

Взаимодействие с жителями региона при решении задач считает важным и спикер Народного собрания региона Магомед Яндиев.

"Не сомневаюсь, что Махмуд-Али Макшарипович сможет реализовать планы и замыслы на стабильность, развитие и процветание нашего региона совместно с поддержкой жителей. Наша совместная работа будет основана на выстраивании конструктивного диалога, эффективную работу, взаимопонимание при решении общих задач, которые перед нами ставит президент страны. Это увеличение продолжительности жизни, численности населения, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан", - сказал председатель парламента.

Депутаты также отметили, что за время пребывания в должности врио главы региона Калиматов посещал сельские поселения, соцобъекты, общался с жителями региона, чем смог завоевать их доверие. "За эти два месяца на должности временно исполняющего обязанности главы Калиматов завоевал доверие людей, жителей региона. Его семья известна в регионе, его брат - Герой России, говорю с огромной уверенностью, что, выбрав его, мы не ошиблись. Наша поддержка депутатов у него всегда будет", - отметила Амриева.

О Калиматове

Калиматову 60 лет, он окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. С апреля 1977 года по 1979 год проходил службу в составе группы советских войск в Германии. С 1990 года - на службе в органах прокуратуры Куйбышевской области (с 1991 года - Самарская область). В 1996 году назначен прокурором Кировского района Самары, в 1997-2003 гг. работал прокурором Самары, в 2003-2004 гг. - первым зампрокурора Самарской области.

В августе 2004 года Калиматов стал прокурором Ингушетии, а в 2007 году вернулся в Самару и возглавил контрольный департамент губернатора области, с 2012 года - советник губернатора. В декабре 2015 года назначен на должность руководителя управления Росприроднадзора по области. Имеет классный чин госсоветника юстиции третьего класса, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры РФ". Женат, имеет двоих сыновей.