Медведев назвал интересным опыт электронного голосования в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Электронное голосование на выборах в Мосгордуму было интересным опытом, нужно проанализировать все его возможности. Такое мнение высказал в воскресенье председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в режиме видеоконференции с представителями региональных отделений партии.

"По цифровым участкам - это действительно совсем такая еще новая, пилотная история. Нужно нам будет взвесить все те возможности, которые она открывает", - сказал Медведев. Он добавил, что в воскресенье уже обсуждал эту тему с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Но мне думается, что это интересный, во всяком случае, опыт, который должен быть обязательно проанализирован, и впоследствии решения по нему должны быть приняты уже на федеральном уровне", - подчеркнул премьер.

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования, а через неделю президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек.