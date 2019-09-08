Медведев рассчитывает на победу Шипулина на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что олимпийский чемпион Антон Шипулин пополнит фракцию единороссов по итогам довыборов в Госдуму по одномандатному округу №174 в Свердловской области.

Во время общения в воскресенье в режиме видеоконференции с региональными отделениями партии Медведев поинтересовался, почему во время включения свердловского штаба единороссов там не было видно Шипулина. Председателю партии доложили, что этот кандидат находится на территории округа со своими избирателями.

"Это его характеризует самым лучшим образом", - прокомментировал Медведев. "В любом случае передавайте ему привет и, будем надеяться, наши поздравления. Ждем его во фракции ["Единой России" в Госдуме]", - добавил председатель партии.

По данным ЦИК, кандидат от "Единой России" Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному кругу №174 в Свердловской области с результатом 38,49% после обработки 5,4% протоколов.

Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года по биатлону, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года.