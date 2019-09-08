СПЧ не имеет серьезных замечаний к выборам главы Башкирии

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не имеет принципиальных замечаний к процессу выборов главы Башкирии, сообщил в воскресенье журналистам председатель совета Михаил Федотов.

"Права избирателей [в Башкирии] были обеспечены, хотя у нас есть претензии и замечания, довольно много, но они не носят принципиального характера", - сказал он.

Мониторинговая группа СПЧ посетила 23 избирательных участка в республике, что стало "личным рекордом" для Федотова. Председатель СПЧ также отметил, что ему понравилась активность жителей Башкирии.

В конце августа сообщалось, что глава СПЧ Федотов возьмет под контроль выборы в Башкирии из-за сообщений о готовящихся нарушениях на отдельных избирательных участках. Тогда представители СПЧ отмечали, что впервые получают такие данные до начала выборов.

В единый день голосования в Башкирии выбирали главу региона, на пост претендовали восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), Зульфия Гайсина (партия "Яблоко"), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).

Хабиров лидирует на выборах главы региона с 85,95% голосов избирателей после обработки 0,15% протоколов, следует из данных ЦИК. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Башкирии Хабирова 11 октября 2018 года, после отставки руководителя республики Рустэма Хамитова.