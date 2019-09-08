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Единый день голосования - 2019

В ЛДПР назвали бредом заявления ФБК об успехе партии благодаря "умному голосованию"

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев подчеркнул, что победа партии в Хабаровском крае обусловлена лишь одним - поддержкой избирателей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Высказывания одного из руководителей общественной организации "Фонд борьбы с коррупцией" Леонида Волкова о том, что успех кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края, где лидирует ЛДПР, обусловлен "умным голосованием", являются попыткой приписать себе чужие достижения. Об этом в воскресенье заявил ТАСС глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

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"Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним - поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны", - сказал Лебедев.

Он напомнил, что год назад на выборах губернатора края победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. "По истечении этого года избиратель увидел, что сделал это не зря. И то, что сейчас происходит в Хабаровском крае, - [по предварительным данным] 19 депутатов из 24 в заксобрании будут представители ЛДПР - говорит о том, что Сергей Фургал как представитель партии работает качественно и хорошо", - убежден собеседник агентства.

"А товарищу Волкову я могу сказать, что ни он, ни кандидат, которого он представляет, ни вообще все кандидаты, которые соединены в одно целое под этой личиной, никогда в нашей стране не имели, не имеют и вряд ли когда-то будут иметь рейтинг выше 5%. Поэтому присваивать себе 80% не стоит", - продолжил политик. "Единственное, что они все умеют делать, - фальсифицировать подписи при их сборе за кандидатов, защищаться детьми и тащить их на несанкционированные митинги и, вот как сейчас выясняется, приписывать себе чужие успехи", - добавил он.

"Поэтому то, что происходит [в Хабаровском крае], - исключительно победа ЛДПР", - резюмировал Лебедев.

Волков ранее в своем Twitter заявил, что на выборах в Законодательную думу Хабаровского края по округам из 24 кандидатов "умного голосования" победили и стали депутатами 19 (почти 80%)".

Теги
РоссияЛДПРХабаровский крайЕдиный день голосования - 2019
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