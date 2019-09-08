МВД: нарушений общественного порядка в РФ, способных повлиять на итоги выборов, не было

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция не допустила нарушений общественного порядка, которые могли бы повлиять на результаты единого дня голосования в России. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 130 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также были привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности. Нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено", - сказали в ведомстве.

После закрытия избирательных участков полицейские доставят бюллетени в территориальные избиркомы. В МВД добавили, что ЦИК РФ положительно оценила работу ведомства.