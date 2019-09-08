Явка на выборах депутатов местного самоуправления в Ингушетии превысила 55%

МАГАС, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов местного самоуправления завершились в Ингушетии с явкой более 55% на 20:00 мск. Всего в регионе работали 126 избирательных участков, рассказали ТАСС в ЦИК республики.

"На 20:00 мск закрылись все 126 избирательных участков, мы начали подсчет голосов, который будет вестись всю ночь - окончательные результаты мы огласим завтра утром. Количество избирателей в этом году составляет 202,6 тыс. человек, и на 20:00 мск проголосовали более 55% жителей региона", - сказали в избиркоме.

Выборы прошли без нарушений, на 456 мандатов в регионе претендовали 824 человека. На самих избирательных участках проводились различные акции, ярмарки, вручались подарки, в выборах приняли участие и долгожители, которым уже исполнилось 100 лет и более, и молодожены.

"Известная в Назрани 109-летняя бабушка Пятимат Мержоева тоже приняла участие в голосовании, сама прийти на участок она не смогла, но это было необязательно - она проголосовала дома. Также, поскольку в Ингушетии по традиции все свадьбы играют в воскресенье, к нам на избирательные участки заезжали несколько кортежей с невестами, которые тоже отдали свои голоса. Всем им - старейшинам и молодоженам - мы вручали ценные подарки", - рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии самого крупного города региона Назрани.

Отметили завершение единого дня голосования в Ингушетии салютом и лезгинкой в Магасе - административном центре республики.

Помимо выборов депутатов местного самоуправления, в Ингушетии в воскресенье прошли и выборы главы региона - депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии избрали на пост главы республики 60-летнего врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, выдвинутого "Единой Россией". За него проголосовали 27 из 31 депутата.