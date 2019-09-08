В МГЕР заявили, что 99% сообщений в соцсетях о нарушениях на выборах не подтверждаются

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 99% сообщений в социальных сетях о якобы допущенных в единый день голосования нарушениях не подтверждаются. Об этом заявил в воскресенье председатель координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов по видеосвязи в ходе селекторного совещания в федеральном ситуационном центре партии.

"Мы, конечно, мониторим социальные сети, сообщения о так называемых нарушениях в социальных сетях", - сказал Давыдов. "Есть одна тенденция, которая подтверждается из года в год, - более 99% сообщений о нарушениях не подтверждается", - констатировал он.

"То есть мы говорим о попытке из года в год развязать чудовищную пропаганду о том, что "много нарушений". На самом деле менее 1% имеет какую-то почву для разбирательства", - подчеркнул глава МГЕР.

В воскресенье в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).