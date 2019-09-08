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Аксенов сообщил об отсутствии грубых нарушений на выборах в Госсовет Крыма

По словам главы региона, по экзитполам, "везде "Единая Россия" с большим отрывом побеждает"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Грубых нарушений на выборах в Государственный совет Крым и в муниципальные органы власти, состоявшихся 8 сентября, не зафиксировано, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Крым-24" глава региона Сергей Аксенов.

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"Выборы прошли в соответствии с законодательством. Грубых нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, зарегистрировано не было. Все вели себя корректно", - отметил Аксенов.

По словам главы Крыма, который возглавлял на выборах в республиканский парламент партийный список "Единой России", эта партия побеждает с большим отрывом. "По предварительным результатам, по экзитполам, везде "Единая Россия" с большим отрывом побеждает. Во всех муниципальных образованиях и в Госсовет Крыма", - подчеркнул Аксенов.

О выборах в Крыму

Госсовет Крыма состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", 5 - ЛДПР.

Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. На выборах в Госсовет зарегистрированы 668 кандидатов в депутаты, а также партийные списки 8 реготделений: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В республике около 1,478 млн избирателей, сформирован 1201 участок для голосования. Выборы в воскресенье также прошли в городской совет Симферополя и еще в 264 совета разных уровней, где предстоит избрать 2914 депутатов.

Теги
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