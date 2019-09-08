ВЦИОМ: более половины избирателей в Петербурге голосовали за Беглова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Более половины избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга проголосовали за Александра Беглова. Такие данные экзитпола опубликованы в воскресенье на официальном сайте Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, среди избирателей, опрошенных на выходе с участков, 56% сообщили, что голосовали за самовыдвиженца, врио губернатора Петербурга Беглова, кандидату от "Гражданской платформы" - депутату Законодательного собрания Михаилу Амосову отдали голос 21,4%. Кандидат от "Справедливой России", депутат Законодательного собрания Надежда Тихонова, по данным опроса, набрала 19% голосов.

Опрос также выявил, что 3,6% пришедших на выборы в Петербурге испортили бюллетень.

Выборы были организованы на 1944 участках в Петербурге: 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов была создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого в Ленинградской области действовали 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 - в Псковской области.