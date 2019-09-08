"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент КЧР после обработки 20% протоколов

ЧЕРКЕССК, 8 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует в голосовании на выборах в парламент Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) с 65,04% после обработки 20% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно предоставленным сведениям, "Единая Россия" набрала 65,04%, КПРФ - 12,47% голосов, ЛДПР - 5,81%, "Справедливая Россия" - 5,69%, "Патриоты России" - 4,96% и партия "Гражданская платформа" - 4,89%.

Для прохождения в законодательный орган партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). Всего в ходе избирательной кампании будет замещено 50 депутатских мандатов.