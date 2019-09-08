Главы МИД и Минобороны РФ и Франции обсудят ситуацию вокруг Ирана, Сирии и Украины

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, Сергей Шойгу и Флоранс Парли впервые после семилетнего перерыва проведут в понедельник в Москве заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

Совет был создан в 2002 году по инициативе президентов РФ и Франции Владимира Путина и Жака Ширака. Последний раунд консультаций состоялся в октябре 2012 года в Париже. Возобновление контактов в этом формате обусловлено взаимным стремлением двух стран к развитию политического диалога и выработке единой позиции по ключевым вопросам международной безопасности, подчеркнули в преддверии переговоров в МИД РФ.

Вокруг иранской сделки

Как указали в российском дипведомстве, повестка дня заседания сформирована с учетом вектора, заданного лидерами двух стран в ходе встречи во Франции 19 августа. Особое внимание предполагается уделить проблематике стратегической стабильности и европейской безопасности, угрозе размещения в космосе ударных вооружений.

Министры планируют также обменяться мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и на Украине. Среди других тем, которые намерены затронуть стороны - корейское урегулирование, положение дел в Центральноафриканской республике, Венесуэле и на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Очевидно, в фокусе внимания встречи будет ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В пятницу Тегеран приступил к третьему этапу сокращения своих обязательств по сделке, отказавшись от ограничений по атомным исследованиям.

Неделю назад Москву посетил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По итогам переговоров с российским коллегой он дал понять, что спасти сделку можно будет только в том случае, если партнеры из Евросоюза начнут в полной мере выполнять свои обязательства по соглашению, чего на данный момент не происходит.

Между тем, как заявил ТАСС постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, новые шаги Ирана не угрожают режиму ядерного нераспространения. Россия же продолжит курс на сохранение сделки. "Со своей стороны, несмотря на заявление Ирана, мы будем продолжать предпринимать усилия совместно с другими партнерами по СВПД в целях сохранения этой важной договоренности", - подчеркнул в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Париж также исходит из того, что пути для диалога по иранской ядерной проблеме остаются открытыми. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости провести встречу лидеров США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани. Он предложил позволить Тегерану реализовывать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. В частности, рассматривалась возможность разрешить Ирану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также предоставить ему кредит в размере около 15 млрд долларов.

Поворотный момент в отношениях

Министры также детально рассмотрят двусторонние вопросы. Франция считает необходимым повернуть отношения от статус-кво недоверия к элементам доверия в отношениях Европы с Россией. Макрон, а вслед за ним и глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан делали акцент в своих последних выступлениях на принадлежности России к Европе и в географическом, и в историческом плане. На совещании послов Франции в конце августа Макрон отмечал, что партнерство с Россией необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. По его мнению, европейцы, "если не сделают необходимых шагов, то останутся в обстановке напряженности, замороженных конфликтов, последствий холодной войны.

По словам Ле Дриана, "выступление президента нашло большой отклик в рядах дипломатической службы". Министр отметил, что европейско-российские отношения никогда не были на таком низком уровне с момента окончания холодной войны. Он убежден, что "статус-кво недоверия не отвечает чьим-либо интересам", а "инициативы президента Франции направлены на переход от абсолютного недоверия к элементам доверия".

Шаги к согласию

В Париже считают перспективными направлениями взаимодействия сферу безопасности и, прежде всего, борьбу с террористической угрозой, укрепление экономических связей, а также космическое сотрудничество, пионерами которого были Москва и Париж. При этом французская сторона не исключает и продвижения в вопросах, по которым на сегодняшний день позиции сторон расходятся. Так, Париж приветствовал состоявшийся между Москвой и Киевом обмен удерживаемыми лицами. "Это хорошая новость", - прокомментировал это событие министр. Он также сообщил, что видит возможность "оживить нормандский формат по Украине".

После совещания дипломатов посол Франции в России Сильви Берманн в министерском "Твиттере" выразила мнение, что важно располагать хорошими отношениями с Россией в контексте изменений мировой системы. Она напомнила, что Россия является постоянным членом СБ ООН и связана с большей частью происходящих кризисов. Дипломат отметила, в частности, что позиция РФ по урегулированию кризиса вокруг ядерной проблемы Ирана близка к линии Франции.

Если Ле Дриан после вступления на пост министра иностранных дел неоднократно встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, Париже и на международных форумах, то для министра вооруженных сил Флоранс Парли переговоры в Москве станут первыми с момента ее вступления на пост. Она, однако, провела подробный телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в преддверии личной встречи.