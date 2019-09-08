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Единый день голосования - 2019
Обновлено 

Врио главы Липецкой области лидирует на выборах губернатора после обработки 70% протоколов

Он набирает 65,98% голосов избирателей

ЛИПЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов набирает 65,98% голосов на выборах главы региона после обработки 70,36% протоколов, сообщил ТАСС председатель Липецкого облизбиркома Сергей Кораблин.

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"Обработано 70,36% протоколов. Игорь Артамонов набирает 65,98%, представитель КПРФ Сергей Токарев - 20,94%, Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" - 4,72%, Андрей Плотников от партии "Коммунисты России" - 3,27%, Андрей Григорьев от "Патриотов России" - 3,01%", - сказал Кораблин.

Он уточнил, что явка на выборах, по последним данным, составила 45,17%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

В новость в 00:55 мск внесены изменения - обновлены данные. 

Теги
РоссияКурская областьЕдиный день голосования - 2019
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