ЕР лидирует на выборах в Брянскую и Тульскую облдумы после обработки первых протоколов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" лидирует на выборах в Тульскую и Брянскую областные думы после обработки первых протоколов, говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Результат партии на выборах в Брянскую облдуму - 63,91% голосов после обработки 3,95%, на выборах в Тульскую облдуму - 49,82% после обработки 19,12% протоколов.

В Брянской области на втором месте с 13,58% голосов находится ЛДПР, замыкает тройку лидеров КПРФ с 10,9% голосов, "Справедливая Россия" набирает 6,22% голосов, "Гражданская платформа" - 3,41%. По данным региональной избирательной комиссии, из 60 депутатов половина будет избрана по партийным спискам (пропорциональная система). Для попадания в облдуму по пропорциональной системе необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Еще 30 распределят по одномандатным округам, 10 из них - в Брянске (мажоритарная система). По одномандатным округам выдвинуто 142 человека, зарегистрировано - 114.

По данным брянской избирательной комиссии, по состоянию на 18:00 явка составила 43,65%, что почти на 1% больше показателей 2014 года, когда проходили выборы депутатов облдумы шестого созыва.

В Тульской области обработано 19,12% протоколов. С результатом 16,67% голосов КПРФ на втором месте, на третьем - с 10,71% голосов ЛДПР, 6,20% набирает "Справедливая Россия", 5,76% - "Коммунисты России", 5,54% - "Партия пенсионеров", 1,45% - "Яблоко". Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва выдвинуто 602 кандидата: 144 по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 по единому избирательному округу; зарегистрировано 54 кандидата-одномандатника, выдвинутых региональными отделениями политических партий. По данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии по Тульской области, явка в регионе составила 26,9%. Это на 6,63% меньше явки 2014 года, когда проходили выборы депутатов Тульской облдумы шестого созыва.

По данным тульского избиркома, в области зарегистрировано почти 1,2 млн избирателей, 29 территориальных избирательных комиссий, 1097 участковых избирательных комиссий.