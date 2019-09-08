В случае избрания главой Калмыкии Хасиков намерен обновить состав правительства

"Безусловно, [в случае победы на выборах главы Калмыкии] будут определенные корректировки в составе правительства республики, в данном случае все исходит из эффективности того или иного представителя это правительства, поэтому корректировки будут. Естественно, моя задача - сформировать очень энергичную, компетентную, и, подчеркну, порядочную команду", - сказал Хасиков, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах формирования правительства Калмыкии.

При этом он не исключил, что кадровые решения могут быть приняты в самое ближайшее время. "Сейчас на это будет важно обратить более пристальное внимание", - отметил Хасиков.

Он добавил, что при формировании команды намерен опираться в первую очередь на местные кадры. "Это важно, у нас много талантливых людей, готовых работать. Может быть, они в силу каких-то причин не были задействованы, востребованы, или им не давали возможности раскрыться. Сейчас ситуация меняется, и мы в основном будем привлекать их. И, конечно, в ситуации, когда не хватает каких-то особенных специалистов, профессионалов, можно и привлечь извне", - сказал Хасиков, добавив, что намерен продолжать политику по возвращению в Калмыкию уроженцев республики, ранее уехавших и "хорошо зарекомендовавших себя на федеральном уровне, в том числе в негосударственных структурах".

Хасикову 39 лет, он родился в 1980 в Москве, вырос в калмыцком городе Лагань (ранее Каспийский). С детства занимался единоборствами, стал профессиональным спортсменом-кикбоксером, многократным чемпионом мира. В 2008 году был избран депутатом парламента Калмыкии - Народного Хурала, где возглавил комитет по делам спорта и молодежи. В 2012-2014 году был сенатором от исполнительного органа власти республики. С 2017 года Хасиков работал советником руководителя Росмолодежи, в марте 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Калмыкии после отставки Алексея Орлова.