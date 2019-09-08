Эксперты назвали результаты выборов 2019 года в России успехом действующей власти

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Промежуточные итоги единого дня голосования по сравнению с прошлогодними выборами стали успехом действующей власти, считают эксперты, принимающие участие в марафоне "Ночь выборов".

"Для власти это успех в сравнении с прошлым единым днем голосования, потому что выборы по-прежнему проходили при пониженных рейтингах власти. Вопрос в том, поняла ли властная система, что главный ее враг не конкуренты, а антирейтинг", - сказал корр. ТАСС президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, отметив, что выборы "не проходили на пике политизации".

"Остаются проблемы на Дальнем Востоке, мы видим, где ожидания власти от эффективности дальневосточной политики пока не полностью оправдались, - пояснил он. - Есть фактор крупных городов, где настроение населения [в отношении власти] остается более критичным. Но фактически власть из этой ситуации вышла с минимальными издержками".

Директор Центр политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал результаты голосования "торжеством стратегии" врио глав регионов. "Они в основном были сосредоточены на более открытых, более современных методах работы с избирателями, быстрее реагировали на [их] запросы. И это помогло в первую очередь", - считает политолог.

По его словам, успеху врио глав регионов также поспособствовала поддержка президента страны и членов правительства.

"Они [члены кабмина] довольно активно работали со временно исполняющими обязанности губернаторов. И многие темы социальные, в первую очередь связанные с развитием медицины, образования, с нацпроектами. Мне кажется, это сыграло свою роль, потому что в ряде регионов требовалось придать новую динамику отношениям между главами регионов и кабмином [РФ]. И это удалось. Люди поверили, что изменения к лучшему будут касаться их территорий", - подчеркнул эксперт.

Говоря о явке, эксперт оценил ее как "нормальную, стабильную". "Вряд ли она могла быть более высокой. Интерес к выборам, безусловно, был достаточный, но какой-то особой драматургии не наблюдалось", - заключил Чеснаков.

Единый день голосования

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).