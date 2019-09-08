Источник: в "Единой России" сделают выводы по итогам выборов в Хабаровском крае

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" сделает все необходимые выводы для полной "перезагрузки" политической ситуации в Хабаровском крае, где на выборах в региональное законодательное собрание и довыборах в Госдуму побеждают представители ЛДПР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в партии.

"На результаты в Хабаровске повлияла политическая незрелость губернатора [Сергея] Фургала", - заявил собеседник агентства.

"Фургал не воспользовался возможностью разделить ответственность с другими политическими силами", - обратил продолжил он, приведя в качестве примера ситуацию в Орловской, Смоленской и Владимирской областях, где губернаторы представляют КПРФ или ЛДПР, а большинство в региональных парламентах составляют единороссы, в результате чего партии совместно несут ответственность за положение дел.

На итоги выборов в Хабаровском крае также повлияли "результаты прошлогодней кампании, результаты кампании по выборам депутатов Госдумы 2016 года, когда "Единая Россия" "отдала" этот округ ЛДПР", считает источник ТАСС.

"Это некий накопленный кумулятивный эффект, это происходило несколько лет", - резюмировал собеседник агентства, заверив, что в партии "будут делать выводы, полностью перезагружать ситуацию".