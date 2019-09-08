{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования - 2019

Врио главы Липецкой области Артамонов назвал избирательные кампании конкурентов "грязными"

Он отметил, что "власть ведет себя прилично, а оппоненты нет"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов считает избирательные кампании ряда своих оппонентов на выборах на пост главы региона "грязными".

На эту тему
Подведение итогов единого дня голосования. Онлайн

"Есть вопросы к оппонентам, как они использовали современные "грязные" технологии. Конечно, этому будут давать оценку. Власть ведет себя прилично, а оппоненты нет. Мы специально делали чистую и приличную кампанию, и она у нас получилась, а вот к нашим оппонентам есть вопросы. Есть факты, и компетентные органы дадут оценку", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По последним данным ЦИК, Артамонов набирает 65,98% голосов после обработки 70,36% протоколов. Представитель КПРФ Сергей Токарев - 20,94%, Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" - 4,72%, Андрей Плотников от партии "Коммунисты России" - 3,27%, Андрей Григорьев от "Патриотов России" - 3,01%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы области был назначен Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка.

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияЛипецкая областьЕдиный день голосования - 2019
Единый день голосования - 2019
Врио главы Алтая Хорохордин побеждает на выборах после обработки 100% протоколов
Олег Хорохордин получил 58,82% голосов избирателей
Читать полностью