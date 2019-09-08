Лимаренко побеждает на выборах сахалинского губернатора после обработки 100% протоколов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона по предварительным итогам, подведенным после обработки 100% протоколов. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя облизбиркома Павел Сиваконов.

"Завершились выборы губернатора Сахалинской области, оглашу предварительные итоги, мы ждем еще информацию на цифровых избирательных участках в Москве. Наибольшее количество голосов было отдано Валерию Лимаренко - 78 тыс. 935 избирателей, что составляет 56,15%. <...> Обработано 100% бюллетеней", - сказал он, отметив, что на цифровых участках голосовали чуть более 70 человек, поэтому на результаты выборов эти данные значительно не повлияют.

Главный конкурент Алексей Корниенко (КПРФ), по предварительным данным, набрал 24,21% голосов, Дмитрий Флеер (ЛДПР) - 7,64%, Дмитрий Зенкин ("Коммунисты России") - 5,91%, Дмитрий Кочергин (КПСС) - 2,25%.

По словам Сиваконова, выборы прошли спокойно, имеющиеся жалобы носили незначительный характер. "От одного из кандидатов поступили в воскресенье вечером три жалобы на действия участковых избирательных комиссий (УИК), все они направлены для разбирательства в территориальные избирательные комиссии (ТИК)", - сказал он.

Окончательные итоги выборов областная избирательная комиссия планирует подвести в течение трех дней. По предварительной информации, они будут озвучены 11 или 12 сентября.

В начале декабря 2018 года врио губернатора Сахалинской области был назначен Лимаренко, который заявил о намерении участвовать в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца. В единый день голосования 8 сентября с 08:00 (00:00 мск) до 20:00 (12:00 мск) в регионе работали 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, восемь временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 судовых.