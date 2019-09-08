Треть депутатов Мосгордумы сохраняют мандаты после обработки 71,5% протоколов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Шестнадцать действующих депутатов Мосгордумы занимают лидирующие позиции на выборах в столичный парламент после обработки 71,5% протоколов, следует из данных Мосгоризбиркома.

Согласно информационным экранам в пресс-центре комиссии, в своих избирательных округах лидируют Надежда Перфилова (7-й округ), Лариса Картавцева (10-й), Николай Зубрилин (11-й), Алексей Шапошников (12-й), Ирина Назарова (19-й), Леонид Зюганов (21-й), Инна Святенко (22-й), Людмила Стебенкова (25-й), Кирилл Щитов (26-й), Степан Орлов (27-й), Людмила Гусева (33-й), Александр Семенников (34-й), Николай Губенко (37-й), Татьяна Батышева (40-й), Евгений Герасимов (41-й) и Елена Шувалова (44-й).

Двадцать пять самовыдвиженцев занимают лидирующие позиции в своих округах на выборах в Мосгордуму после обработки 71,54% протоколов, следует из данных на информационных экранах в пресс-центре Мосгоризбиркома. На победу в избирательных округах также претендуют 12 представителей КПРФ, три представителя "Яблока", четыре кандидата от партии "Справедливая Россия", один кандидат партии "Моя Москва".

Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,47%.

​​​Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

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