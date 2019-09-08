"Единая Россия" лидирует на выборах в Госсовет Крыма после подсчета 16,4% протоколов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Крымское региональное отделение партии "Единая Россия" на выборах в Госсовет республики набирает 50,72% голосов после обработки 16,4% протоколов, сообщается в материалах Центральной избирательной комиссии.

"Обработано протоколов участковых избирательных комиссий - 16,4%. "Единая Россия" - 50,72%, ЛДПР - 18,27%, КПРФ - 8,4%, Справедливая Россия - 5,28%, "Коммунисты России" - 4,31%, Партия пенсионеров - 3,41%, партия "Родина" - 3,51%, "Патриоты России" - 0,87%", - отмечается в материалах.

Выборы в Госсовет республики проходили 8 сентября, в единый день голосования. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.

Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. На выборах в Госсовет зарегистрированы 668 кандидатов в депутаты, а также партийные списки восьми региональных отделений: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость, "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В республике около 1,478 млн избирателей, был сформирован 1201 участок для голосования. Выборы 8 сентября прошли также в городской совет Симферополя и еще в 264 совета разных уровней в республике, где избирали 2914 депутатов.