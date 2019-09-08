В Челябинском облизбиркоме отметили, что поквартирный обход увеличил явку на выборах

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Поквартирный обход абсолютного большинства домовладений в Челябинской области, где проходят выборы губернатора, позволил поднять явку по сравнению с аналогичными выборами 2014 года. Об этом ТАСС сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

По данным челябинского облизбикома, в списке 2 млн 599 тыс. 639 избирателей. Явка по итогам обработки 85,5% протоколов составила 46,51% (38,12% на 20:00 на губернаторских выборах в 2014 году).

"Информационно-разъяснительная деятельность избирательной комиссии позволила увеличить явку на выборах. В рамках этой деятельности мы делали две "волны". Первая "волна" была поквартирная, она сыграла очень значимую роль. Мы обошли 87% домовладений в Челябинской области и достучались до более чем 2 млн 305 тыс. человек. Мы встречались с людьми, общались с ними, рассказывали им про новации, про выборы, дату голосования, возможность найти себя в списке, уточнить", - рассказал собеседник агентства.

По словам Обертаса, во время второй "волны" по почтовым ящикам распространили приглашения приходить на выборы. "Кроме того, было большое количество баннеров и других наглядных материалов для избирателей", - отметил он.

Председатель уточнил, что выборы прошли без значимых нарушений. Поступившие жалобы не подтвердились.

Предварительные результаты

По итогам обработки 85,5% протоколов кандидат-самовыдвиженец Алексей Текслер набирает 70% голосов. Кандидат от КПРФ Константин Нациевский - 11,9%, Виталий Пашин от ЛДПР - 8,86%, Сергей Смышляев от партии "Родина" - 3,11%, Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила" - 2,84%".

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

46-летний Алексей Текслер 19 марта назначен врио губернатора Челябинской области, до этого являлся первым замминистра энергетики РФ.