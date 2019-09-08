ЛДПР побеждает на выборах в парламент Хабаровского края после обработки 100% протоколов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ЛДПР набирает 56,12% на выборах в Законодательную думу (однопалатный парламент) Хабаровского края после обработки 100% протоколов. Это следует из данных, размещенных на онлайн-табло Центризбиркома.

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На втором месте партия КПРФ, у нее 17,24% голосов. "Единая Россия" находится на третьем месте с 12,51%.

Четвертое место у "Справедливой России" (3,53%), пятое - у "Коммунистов России" (3,43%). На последних двух позициях расположились Партия роста (1,74%) и партия "Родина" (1,69%).

Для прохождения в законодательный орган партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Таким образом, в парламент региона проходят три партии - ЛДПР, КПРФ и "Единая Россия".

В Хабаровском крае в единый день голосования проходили выборы депутатов Законодательной думы региона, депутата Госдумы, членов собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений. Жители Комсомольска-на-Амуре выбирали главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходили выборы депутатов городского парламента.