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Единый день голосования - 2019
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Врио главы Алтая Хорохордин побеждает на выборах после обработки 100% протоколов

Олег Хорохордин получил 58,82% голосов избирателей
Временно исполняющий обязанности губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ГОРНО-АЛТАЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин побеждает после обработки 100% протоколов на выборах руководителя региона, набрав 58,82% голосов, следует из данных онлайн-табло ГАС "Выборы".

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Кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин набирает 31,64%, кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов - 6,54%. В голосовании приняли участие, по данным ГАС "Выборы", 49,87% избирателей.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта 2019 года после отставки Александра Бердникова.

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