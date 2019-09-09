Эксперты: выборы в Башкирии запомнились кампанией врио главы региона и хорошей явкой

УФА, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы главы Башкирии, прошедшие в регионе в воскресенье, отметились высокой явкой избирателей и активной кампанией врио руководителя региона Радия Хабирова, который, по последним данным, набирает 81,6% голосов. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

После обработки 72,43% протоколов Хабиров, ставший временно исполняющим главы Башкирии 11 октября 2018 года, лидирует на выборах - его ближайший преследователь, кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набирает только 6,92% голосов. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

"Кампания Хабирова была яркая, активная, постоянные встречи и общение с людьми, много интересных управленческих решений. Он был готов как управленец, и у него была высокая мотивация вернуться в Башкирию (с 2003 по 2008 годы Хабиров возглавлял администрацию президента республики)", - сказала директор научно-исследовательского центра "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева.

Она отметила, что Хабиров изначально был одним из фаворитов среди руководителей регионов, которые шли на выборы, и в целом голосование в республике прошло без серьезных нарушений.

"Явка нормальная, она лучше, чем в других регионах, но для Башкирии не чересчур высокая. Это, наверное, тоже хорошо, потому что чрезмерные результаты всегда вызывают некоторые подозрения у критически настроенной публики", - отметил политолог Алексей Ширинкин.

Не был "новым лицом" в регионе

Политтехнолог, директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов отметил, что Хабиров, в отличие от остальных врио глав регионов, не был для Башкортостана "новым лицом". В этом были и сильные, и слабые стороны его предвыборной кампании.