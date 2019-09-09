Эксперты: выборы в Северо-Западном федеральном округе становятся все более прозрачными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы в регионах Северо-Западного федерального округа становятся все более прозрачными и честными. Такую тенденцию продемонстрировали как кампании по выборам губернаторов в Петербурге, Вологде и Мурманске, так и кампании других уровней, считают опрошенные ТАСС эксперты.
"В целом кампания честная, прозрачная, претензий к результатам ни у кого нет", - поделился своим мнением с ТАСС в рамках акции "Ночь выборов Северо-Запад - 2019" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
По словам эксперта, вопреки распространенным прогнозам, что в ряде регионов в стране, в том числе в СЗФО, выборы могут быть проблемными, а также будет второй тур на губернаторских выборах, результат, вероятнее всего, получился иным. "В результате мы увидели, что ничего подобного не произошло, выборы завершились спокойно, без конфликта, и везде, скорее всего, в первом туре. Я думаю, что уже сейчас при окончательном пересчете голосов ничего криминального произойти не должно, и мы видим также, что участники с этим соглашаются", - аргументирует эксперт, добавляя, что спокойная избирательная кампания приводит к закономерным результатам.
Усиленный контроль за выборами
По его мнению, во многом спокойному течению кампании способствовало увеличение количества средств по контролю за выборами. Речь идет как о технических средствах, таких как видеонаблюдение, трансляция с камер онлайн, использование КОИБов, так и об общественном контроле, в том числе о грамотной подготовке наблюдателей на выборы всех уровней.
Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев разделяет мнение, что выборы стали прозрачнее, а попытки исказить ход голосования и повлиять на результаты - это "прошлый век". "Нарушения могут оставаться на мелких выборах, типа муниципальных в Петербурге, а крупные губернаторские кампании обходятся уже без нарушений. Здесь все чинно, цивилизованно, с большим количеством наблюдателей", - говорит эксперт. Он уточняет, что все попытки фальсификаций становятся известны практически мгновенно и пресекаются.
Также политолог обратил внимание на то, что явка на выборах везде фиксируется выше, чем в прошлых сезонах, за исключением Санкт-Петербурга. Там, рассуждает эксперт, на ситуацию повлияла "не очень внятная и запутанная муниципальная кампания" с большим количеством кандидатов и попытками повлиять на электорат со стороны разных политических сил. Многие люди запутались и просто не захотели идти голосовать, а это повлияло и на выборы на губернаторские, считает политолог.
Суды Петербурга приняли к производству несколько сотен административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий избирательных комиссий. В большинстве случаев, по данным объединенной пресс-службы судов города, требования истцов удовлетворялись полностью или частично. Санкт-Петербургская избирательная комиссия за время избирательной кампании в муниципальных образованиях города отменила несколько сотен отказов в регистрации кандидатов в депутаты.
Новый стиль общения с электоратом
Определению итогов губернаторских выборов в регионах СЗФО уже в первом туре, считают эксперты, во многом способствовала трансформация стиля политиков в общении с населением.
"Нигде не ожидается вторых туров, везде поддержка в абсолютных числах, везде набрали действующие губернаторы, как, например, Вологодская область, больше даже, чем в прошлый свой сезон, и все губернаторы продемонстрировали новый стиль. Все кандидаты в губернаторы, исполняющие обязанности, избрали новый стиль прямого общения с людьми, были активны в социальных сетях, убрали красные ковровые дорожки, спокойно "влезали" в самую гущу событий, не боялись острых вопросов. И это дало хороший позитивный эффект", - резюмирует Матвейчев.
О выборах
В единый день голосования 8 сентября на территории СЗФО проводились выборы трех уровней - федеральная кампания, региональные и 470 муниципальных. По их результатам будут избраны три руководителя регионов - губернаторы Санкт-Петербурга, Вологодской и Мурманской областей. В них, согласно предварительным подсчетам, лидируют соответственно Александр Беглов, Олег Кувшинников и Андрей Чибис.