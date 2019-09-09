Эксперты: выборы в Северо-Западном федеральном округе становятся все более прозрачными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы в регионах Северо-Западного федерального округа становятся все более прозрачными и честными. Такую тенденцию продемонстрировали как кампании по выборам губернаторов в Петербурге, Вологде и Мурманске, так и кампании других уровней, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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"В целом кампания честная, прозрачная, претензий к результатам ни у кого нет", - поделился своим мнением с ТАСС в рамках акции "Ночь выборов Северо-Запад - 2019" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По словам эксперта, вопреки распространенным прогнозам, что в ряде регионов в стране, в том числе в СЗФО, выборы могут быть проблемными, а также будет второй тур на губернаторских выборах, результат, вероятнее всего, получился иным. "В результате мы увидели, что ничего подобного не произошло, выборы завершились спокойно, без конфликта, и везде, скорее всего, в первом туре. Я думаю, что уже сейчас при окончательном пересчете голосов ничего криминального произойти не должно, и мы видим также, что участники с этим соглашаются", - аргументирует эксперт, добавляя, что спокойная избирательная кампания приводит к закономерным результатам. Усиленный контроль за выборами По его мнению, во многом спокойному течению кампании способствовало увеличение количества средств по контролю за выборами. Речь идет как о технических средствах, таких как видеонаблюдение, трансляция с камер онлайн, использование КОИБов, так и об общественном контроле, в том числе о грамотной подготовке наблюдателей на выборы всех уровней.