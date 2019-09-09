На выборах главы Комсомольска-на-Амуре победил кандидат от ЛДПР

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Александр Жорник набрал 55,6% голосов на выборах главы Комсомольска-на-Амуре после обработки 100% протоколов. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

"На выборах главы Комсомольска-на-Амуре победил Жорник, набрав 55,6%. По результатам обработки 100% протоколов", - сказал Накушнов.

На пост главы города изначально претендовали более 20 человек, но до выборов дошли трое - директор ООО "Горпищекомбинат" Жорник, замглавы города Алексей Разин от "Единой России", последние месяцы исполнявший обязанности главы администрации города, и самовыдвиженец, советник директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Александр Ильин.

Полномочия бывшего главы города Андрея Климов истекали в сентябре 2019 года, однако он покинул пост досрочно - в июле. Впервые Климов объявлял об отставке еще год назад - после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за невыполнение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Тогда он отозвал заявление об уходе.