Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ после обработки 100% протоколов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Самовыдвиженец Игорь Шутенков побеждает с 52,52% голосов на выборах мэра Улан-Удэ после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На эту тему

Его ближайший соперник, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев получает 36,58%.

У представителя Коммунистической партии социальной справедливости - гендиректора ООО "Газета "Улан-Удэ" Батодалая Багдаева - 2,41% голосов. Выдвинутый региональным отделением партии "Гражданская платформа" заместитель мэра города Алексей Хандархаев набрал 2,04%, кандидат от отделения партии "Справедливая Россия" - замгендиректора управляющей компании "Родной город" Геннадий Бадмаев - 1,65%, а представитель регионального отделения ЛДПР (специалист аппарата фракции) Николай Чимитов - 1,37%.

Явка избирателей, по данным республиканского избиркома, на 20:00 (15:00 мск) составила более 34%.

Прямые выборы главы столицы Бурятии проходят впервые за 12 лет, для этого ранее были внесены изменения в региональное законодательство. Победителем считается кандидат, набравший простое большинство голосов. Жители Улан-Удэ в единый день голосования избирали также депутатов горсовета.