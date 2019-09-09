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Единый день голосования - 2019
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Беглов получает 64,11% на выборах губернатора Петербурга после обработки 70,67% протоколов

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова набирает 17,22%, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - 15,98%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набирает 64,11% голосов по итогам обработки 70,67% протоколов, следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Подведение итогов единого дня голосования. Онлайн

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова набирает 17,22%, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - 15,98%.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области.

Также 8 сентября в Петербурге прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияЕдиный день голосования - 2019
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