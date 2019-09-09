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Единый день голосования - 2019

ЛДПР получает 24 из 25 мест в городской думе Комсомольска-на-Амуре

Явка составила 35,07%

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от ЛДПР получают 24 из 25 мест в городской думе Комсомольска-на-Амуре - второго по величине города Хабаровского края. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель региональной избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

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"В Комсомольске-на-Амуре отчитались 100% участковых избирательных комиссий. Явка - 35,07%. 25 мандатов: ЛДПР - 24, КПРФ - один", - сказал Накушнов.

Ранее он сообщил, что ЛДПР получает 34 из 35 мест в Хабаровской городской думе. Кроме того, на выборах главы Комсомольска-на-Амуре победил представитель той же партии - директор ООО "Горпищекомбинат" Александр Жорник.

В Хабаровском крае в единый день голосования проходили довыборы в Госдуму, выборы в региональный парламент и собрания депутатов ряда сел, также жители региона выбирали глав нескольких поселений.

Теги
РоссияХабаровский крайЕдиный день голосования - 2019
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