Старовойт побеждает на выборах главы Курской области после обработки 100% протоколов

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 81,07% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила ТАСС в понедельник председатель облизбиркома Галина Заика.

"Все протоколы обработаны, наибольшее количество голосов - 81,07% - набирает Роман Владимирович Старовойт", - сказала она.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

На втором месте - представитель КПРФ Владимир Фирсов с 5,65%, на третьем - с 5,45% Владимир Федоров от ЛДПР. Кандидат от партии "Зеленые" Татьяна Черникова набрала 3,3% голосов, представитель "Справедливой России" Николай Карцев - 3,01%. По данным избирательной комиссии Курской области, явка превысила показатели предыдущих выборов главы региона в 2014 году на 5,5% и составила 41,56%.

"Также по данному протоколу присовокупятся данные, которые касаются цифровых избирательных участков. У нас 192 человека обращались в Москву на цифровые избирательные участки для включения в список избирателей на выборы губернатора. Проголосовали 127 человек", - добавила Заика.

Старовойт, начинавший свою карьеру в 1995 году на посту исполнительного директора "Регионального инвестиционного агентства", с 2012 по 2018 годы возглавлял Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), две недели работал в должности замминистра транспорта РФ. 11 октября 2018 года после досрочной отставки губернатора области Александра Михайлова был назначен врио главы региона. Не состоит ни в одной из политических партий, был выдвинут как кандидат от регионального отделения партии "Единая Россия" после победы в праймериз.