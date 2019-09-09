"Единая Россия" получила 19 из 30 мест в городской думе Читы

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители "Единой России" по итогам прошедших в воскресенье выборов получили 19 из 30 мест в городской думе Читы, сообщила в понедельник журналистам председатель горизбиркома Елена Часовитина.

"Выборы городской думы Читы прошли в 30 одномандатных округах. <...> В результате представители "Единой России" победили в 19 из 30 округов. КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" смогли провести в гордуму по два представителя. Победу еще в пяти округах одержали самовыдвиженцы", - сказала Часовитина.

Явка в городе составила чуть более 30%.

За места в гордуме Читы боролись представители пяти политических партий, в итоге в городской парламент не прошла Партия роста. Кроме того, четверть от всех зарегистрированных кандидатов составляли самовыдвиженцы.

Городская дума Читы избирается на пять лет, ее председатель также является главой города.

В единый день голосования в Забайкалье проходили выборы губернатора, парламента административного центра и еще более 120 муниципальных кампаний.