"Единая Россия" получает 15 из 25 мест в городской думе Южно-Сахалинска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют на выборах в городскую думу Южно-Сахалинска в 15 из 25 округов после обработки 90% протоколов. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в территориальной избирательной комиссии.

"Предварительно, согласно данным после обработки 90% протоколов, "Единая Россия" получает 15 мандатов", - сказал собеседник агентства.

Остальные десять округов делят между собой самовыдвиженцы (шесть), а также КПРФ и "Справедливая Россия" (по два).

При этом 11 из 25 лидирующих кандидатов - депутаты гордумы прошлого созыва. Почти все они представляют "Единую Россию".

В единый день голосования 8 сентября на Сахалине выбирали губернатора, городскую думу регионального центра и депутатов собраний еще четырех муниципальных образований.

После обработки 100% протоколов (без учета 70 голосов на цифровых участках в Москве) победителем был назван врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко с результатом в 56,15% голосов. Окончательные итоги будут озвучены 11 или 12 сентября.