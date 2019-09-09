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Единый день голосования - 2019

"Единая Россия" получает 15 из 25 мест в городской думе Южно-Сахалинска

Остальные 10 округов делят между собой самовыдвиженцы, а также КПРФ и "Справедливая Россия"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют на выборах в городскую думу Южно-Сахалинска в 15 из 25 округов после обработки 90% протоколов. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в территориальной избирательной комиссии.

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"Предварительно, согласно данным после обработки 90% протоколов, "Единая Россия" получает 15 мандатов", - сказал собеседник агентства.

Остальные десять округов делят между собой самовыдвиженцы (шесть), а также КПРФ и "Справедливая Россия" (по два).

При этом 11 из 25 лидирующих кандидатов - депутаты гордумы прошлого созыва. Почти все они представляют "Единую Россию".

В единый день голосования 8 сентября на Сахалине выбирали губернатора, городскую думу регионального центра и депутатов собраний еще четырех муниципальных образований.

После обработки 100% протоколов (без учета 70 голосов на цифровых участках в Москве) победителем был назван врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко с результатом в 56,15% голосов. Окончательные итоги будут озвучены 11 или 12 сентября.

Теги
РоссияСахалинская областьЕдиный день голосования - 2019
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