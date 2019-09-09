Шумков побеждает на выборах губернатора Курганской области после обработки 100% протоколов

"Обработано 100% протоколов. [Самовыдвиженец] Вадим Шумков набирает 80,86%, Яков Сидоров [КПРФ] - 9,70%, Татьяна Майборода ["Справедливая Россия"] - 4,70%, Юрий Ярушин [ЛДПР] - 3,33%", - сказал он.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио главы Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин, который после отставки с поста губернатора в октябре 2018 года вошел в совет директоров АО "Атомредметзолото" (входит в Росатом).

8 февраля 2019 года облдума приняла изменения в закон "О выборах губернатора Курганской области", которые предполагают возможность самовыдвижения кандидатов, 12 июня Шумков объявил о самовыдвижении. Он представил среди кандидатов на кресло сенатора от региона двух действующих представителей области в Совфеде Елену Перминову и Сергея Лисовского, а также заместителя губернатора - начальника финансового управления области Константина Ермакова.