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Единый день голосования - 2019

"Единая Россия" победила на выборах Госсобрания Алтая с 34,18% голосов

В регионе обработали 100% протоколов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" с 34,18% голосов побеждает на выборах Госсобрания (Эл Курултай) Республики Алтай по результатам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло ЦИК.

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"Единая Россия" набирает 34,18%, КПРФ - 29,5%, ЛДПР - 12,03%, "Родина" - 5,38%, "Справедливая Россия" - 5,31%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 3,77%, КПСС - 2,68%, "Патриоты России" - 2,1%, "Яблоко" - 0,89%.

Депутаты Госсобрания Республики Алтай избираются простым большинством голосов.

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РоссияАлтайЕдиный день голосования - 2019
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