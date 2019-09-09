"Единая Россия" победила на выборах Госсобрания Алтая с 34,18% голосов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" с 34,18% голосов побеждает на выборах Госсобрания (Эл Курултай) Республики Алтай по результатам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло ЦИК.