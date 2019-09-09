"Единая Россия" победила на выборах Госсобрания Алтая с 34,18% голосов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" с 34,18% голосов побеждает на выборах Госсобрания (Эл Курултай) Республики Алтай по результатам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло ЦИК.
"Единая Россия" набирает 34,18%, КПРФ - 29,5%, ЛДПР - 12,03%, "Родина" - 5,38%, "Справедливая Россия" - 5,31%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 3,77%, КПСС - 2,68%, "Патриоты России" - 2,1%, "Яблоко" - 0,89%.
Депутаты Госсобрания Республики Алтай избираются простым большинством голосов.