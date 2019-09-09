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Единый день голосования - 2019

На довыборах депутата Заксобрания Приморья победила кандидат от "Единой России"

Марина Семина набрала более 6,2 тыс. голосов

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" Марина Семина победила на прошедших в воскресенье довыборах в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному округу № 19. Это следует из данных, размещенных на сайте региональной избирательной комиссии.

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По данным избиркома, она набрала более 6,2 тыс. голосов, тогда как ее ближайший преследователь Анатолий Елишов - только 3,4 тыс.

Также 8 сентября прошли довыборы депутата в парламент Владивостока. "По итогам выборов большинство голосов набрал кандидат от КПРФ, учитель Гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального университета Сергей Кущенко. За него проголосовало 35,71% избирателей, принявших участие в голосовании (это 1156 человек)", - сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

Всего в минувшее воскресенье в Приморье прошло 38 избирательных кампаний различного уровня, в основном выборы депутатов городских округов и муниципальных районов, глав и депутатов городских сельских поселений.

Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева, в целом единый день голосования прошел спокойно, несмотря на ряд жалоб на нарушения.

"У нас было несколько жалоб по подвозу [избирателей] в Первомайском районе [Владивостока], все было направлено в полицию, но обратной связи пока не было. Также была жалоба по Уссурийску, туда выехали наши коллеги для выяснения обстановки. Жалоба была в территориальную комиссию и в УВД о том, что один участок не подводит итоги. <...> Можем сказать, что этот день голосования прошел относительно спокойно", - сказала собеседница агентства.

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РоссияПриморский крайЕдиный день голосования - 2019
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