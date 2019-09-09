Кандидаты от "Единой России" побеждают на довыборах в парламент Томской области

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" Юрий Дроздов и Олег Правдин побеждают на довыборах в парламент Томской области по итогам обработки всех протоколов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональной избирательной комиссии.

Довыборы от Томского района (избирательный округ № 16) и Ленинского района Томска (округ № 5) прошли в связи с избранием депутата Александра Терещенко на пост главы Томского района и смертью депутата Василия Семкина. В первом из этих округов зарегистрировали четырех кандидатов, во втором - шестерых.

"По результатам обработки всех бюллетеней [лидируют] Олег Правдин (округ № 5) и Юрий Дроздов (округ № 16)", - сказал собеседник агентства.

Правдин сейчас является депутатом Думы города Томска, работает главврачом роддома имени Семашко в областном центре. Юрий Дроздов возглавляет Управление автодорог Томской области (Томскавтодор).

По данным сайта избиркома, в Ленинском районе Томска на довыборы пришли 2845 из 40415 избирателей, в Томском районе - 6840 из 44614.

Как сообщили ТАСС в региональном избиркоме, в комиссию поступила одна жалоба - от кандидата от ЛДПР Кирилла Правдина, который жаловался, что совет ветеранов села Кисловка Томского района собрал ветеранов, чтобы агитировать их пойти на выборы. Выяснилось, однако, что они собрались в доме культуры на праздник, отметил собеседник агентства.