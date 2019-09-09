Представители шести партий проходят в Заксобрание Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Представители шести партий, по предварительным данным, проходят в Законодательное собрание Севастополя по итогам состоявшихся в воскресенье выборов. В голосовании по партийным спискам лидирует "Единая Россия" с 38,47% голосов, сообщил журналистам в понедельник глава городского избиркома Сергей Даниленко по результатам обработки 98,37% протоколов.

"Отчиталась 181 из 184 участковых избирательных комиссий, три допустили технические ошибки с КОИБ и сейчас пересчитывают результаты вручную. Таким образом, обработано 98,37% протоколов, однако ни по общегородскому округу (по партийным спискам), ни по одномандатным округам серьезных изменений не ожидается", - сказал Даниленко.

По его данным, явка составила 29,05%. На предыдущих выборах в городской парламент в 2014 году она достигала 48,5%.

Сейчас по партийным спискам лидирует "Единая Россия" (38,47%), КПРФ и ЛДПР набирают соответственно 18,74% и 18,46% голосов, "Справедливая Россия" - 8,84%, Партия пенсионеров за социальную справедливость - 6,89%, "Коммунисты России" - 3,81%. "Уже можно сказать, что [по партийным спискам] проходят, по предварительным данным, пять партий. Мандаты получают все партии, которые набирают более 5%", - отметил Даниленко.

При этом в одном из одномандатных округов лидирует представитель шестой партии - "Зеленых" - Вячеслав Горелов, набирающий 34,79% голосов. Еще в одном округе побеждает поддержанная единороссами действующий депутат Татьяна Лобач, которая выдвинулась самостоятельно, а в остальных шести - кандидаты от "Единой России".

О выборах

Избираемый в единый день голосования парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам.

Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В первый созыв регионального парламента входили представители "Единой России", два члена ЛДПР и несколько самовыдвиженцев.