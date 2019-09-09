Бочаров побеждает на выборах главы Волгоградской области после обработки 100% протоколов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона с результатом в 76,81% голосов. Об этом говорится в сообщении областной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

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