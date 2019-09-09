Бочаров побеждает на выборах главы Волгоградской области после обработки 100% протоколов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона с результатом в 76,81% голосов. Об этом говорится в сообщении областной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.
Второе место занимает Алексей Буров от КПРФ (11,39%), на третьем - Владимир Рублев от ЛДПР (6,26%). Сергей Полещук от "Справедливой России" набирает 3,39%.
Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.