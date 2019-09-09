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Единый день голосования - 2019
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Бочаров побеждает на выборах главы Волгоградской области после обработки 100% протоколов

Действующий губернатор набрал 76,81% голосов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона с результатом в 76,81% голосов. Об этом говорится в сообщении областной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

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Второе место занимает Алексей Буров от КПРФ (11,39%), на третьем - Владимир Рублев от ЛДПР (6,26%). Сергей Полещук от "Справедливой России" набирает 3,39%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская областьЕдиный день голосования - 2019
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